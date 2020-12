Grote woede om opeengepakte skiërs in Verbier: “Schandalig”

In Frankrijk, Duitsland en Italië zijn de skipistes gesloten en Oostenrijk weert buitenlandse toeristen. Alleen in Zwitserland mag er gewoon geskied worden. Het gevolg laat zich raden: dit weekend stonden de skiërs in Verbier dicht op elkaar gepakt te wachten tot ze een skilift in konden. Tot grote woede van velen op sociale media.

“Een onwaarschijnlijke situatie”, zegt chef-kok Didier de Courten uit Sierre. “Terwijl wij, eigenaars van cafés en restaurants, onze zaak sinds 4 november verplicht moeten sluiten. Om het skiseizoen te redden. Schandalig dat onze inspanningen door zulk ongepast gedrag teniet worden gedaan.” Iemand anders schrijft: “Verbier, trotse sponsor van de derde golf.”

Laurent Vaucher, directeur van liftuitbater Téléverbier, beaamt dat het zaterdag inderdaad even uit de hand liep. “We waren verrast door het grote aantal skiërs”, zegt hij. Volgens hem ging het zondag al veel beter.

This how the Canton of Valais (343.5k inhab.) in 🇨🇭, a peak of 889 daily cases on 27 Oct., and 345 hospitalizations on 11 Nov. is currently managing the #COVID epidemic in #Verbier Ski Station. https://t.co/bas3cNT07V