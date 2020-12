Pfizer kan regering VS geen extra vaccins leveren tot medio 2021

Geneesmiddelenfabrikant Pfizer kan aan de Amerikaanse regering tot midden 2021 niet meer dan 100 miljoen vaccins leveren. Daarmee kunnen 50 miljoen Amerikanen geholpen worden, schrijft de krant The Washington Post.

De regering van president Donald Trump had het voornemen om 200 miljoen vaccins te kopen, maar de 100 miljoen extra injecties kunnen niet geleverd worden omdat bestellingen uit andere landen, waaronder Nederland de productiecapaciteit hebben opgebruikt.

Pfizer vertelde aan de krant New York Times dat de regering een aanbod voor levering van vaccinaties door het bedrijf afgelopen zomer heeft afgeslagen.

Regeringsmedewerkers hebben ontkend dat er in het tweede kwartaal van volgend jaar een tekort aan vaccins in de VS ontstaat, maar anderen zeggen tegen de krant dat er gevaar is voor een tekort aan vaccins kan komen in het tweede kwartaal.

Volgens nieuwszender Fox wil Trump dinsdag met een presidentieel decreet tekenen waarin hij prioriteit geeft aan het eerst vaccineren van Amerikanen boven andere landen. Of hij met dit bevel over meer vaccins kan beschikken is onduidelijk.

Verwacht wordt dat de Amerikaanse geneesmiddelenkeuring nog deze week het groene licht voor Pfizer vaccin geeft. De Europese toezichthouder voor medicijnen beslist uiterlijk eind december of het kandidaat-vaccin van Pfizer en BioNTech voldoet, waarna de Europese Commissie binnen enkele dagen moet beslissen of het middel op de markt wordt toegelaten.

Om een persoon tegen de ziekte Covid-19 te beschermen met het Pfizer-vaccin zijn twee injecties binnen korte tijd nodig.