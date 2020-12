4 verklaringen voor het stijgende aantal coronabesmettingen

Meer dan 7000 coronabesmettingen op één dag. Nog niet zo lang geleden zaten we rond de 4000. Waar gaat het mis? Er zijn zeker vier verklaringen. Schrale troost: het ligt niet helemáál aan ons gedrag.

Testen zonder klachten

Sinds begin deze maand kun je je ook laten testen zonder klachten. “We weten bijvoorbeeld van GGD Amsterdam dat er gemiddeld nu zo’n 600 testen per dag meer worden afgenomen. Dat leidt ongetwijfeld ook tot hogere cijfers, maar betekent niet meteen dat het virus zich sneller aan het verspreiden is. We weten alleen nog beter wie er positief is en wie niet,” aldus datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws.

De maatregelen zijn minder streng

De horeca is weliswaar dicht, maar kappers, bioscopen, theaters, musea en bibliotheken zijn open net als de scholen. En we werken wel thuis, maar veel minder dan tijdens de eerste golf. Ook bezoeken we winkels vaker, blijkt uit mobiliteitscijfers van Google. Het is dus niet heel gek dat het aantal besmettingen niet meer zo hard afneemt.

Minder trouw aan de regels

Het aantal ziekenhuisopnames neemt ook weer toe dus de verklaring ligt zeker niet volledig bij ons testbeleid. De regels zijn daarnaast nog steeds behoorlijk streng dus ja, we moeten de schuld ook bij onszelf zoeken. En wie de beelden van Black Friday heeft gezien, kan ook niet anders dan concluderen dat we ons minder goed aan de maatregelen houden. Dan hebben we het nog niet over de opstandige kerken en de lockdownfeestjes.

Het virus houdt van de winter

Frits Rosendaal, professor klinische epidemiologie aan de Universiteit van Leiden, geeft tegen AD.nl toe dat het coronavirus net als de griep sterker is in de winter. “Of het virus zich in de winter nou lekkerder voelt, of dat wij dichter op elkaar kruipen en er daarmee zelf voor zorgen dat het zich makkelijker verspreidt, is niet helemaal duidelijk. Maar feit is dat het virus in de winter sterker is.” Maar vervolgt hij: “Je kunt constateren dat de tegenstroom sterker is, maar dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met roeien. Je moet juist harder roeien. Dat is niet wat ik zie gebeuren. Ik zie geen maatschappij die heel erg goed zijn best doet.”