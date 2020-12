Negen mensen klagen 17.000 keer over Schiphol

Er zijn mensen die een dagtaak hebben aan het klagen over Schiphol. Zelfs nu er veel minder vliegtuigen vliegen kwamen er van slechts negen boze mensen maar liefst 16.764 klachten binnen over de nationale luchthaven.

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) dacht vermoedelijk een rustig jaartje te hebben: met zo weinig vliegtuigen in de lucht is er toch weinig reden tot klagen, zou je denken. Maar niets blijkt minder waar.

Het aanspreekpunt registreerde tussen 1 november 2019 en 31 oktober 2020 16.764 klachten afkomstig van negen inwoners van het dorp Nederhorst den Berg. Zij dienden 1800 klachten per persoon in, zo’n vijf per dag. Ook twee inwoners van het Noord-Hollandse dorpje Oterleek waren fanatiek met ieder zo’n duizend meldingen van geluidsoverlast in een jaar.

Vanaf 500 klachten per jaar wordt iemand gezien als veelmelder en niet meegenomen in de statistieken. Laat je hen achterwege dan blijven er nog 7350 klagers over. Een stuk minder dan vorig jaar toen er 12.199 mensen een klacht indienden.