Regisseur en tv-maker Ursul de Geer (74) overleden

Toneelregisseur, televisiemaker en presentator Ursul de Geer is overleden. De Geer was 74 jaar oud. Hij overleed na een kort ziekbed in zijn woonplaats Amsterdam. Bos Theaterproducties heeft het overlijden bevestigd. De Geer regisseerde een groot aantal voorstellingen met deze producent.

De Geer stamde uit een adellijk geslacht. Als acteur speelde hij bij gezelschappen de Nieuwe Komedie en Toneelgroep Centrum. Na jaren te hebben gewerkt als acteur en regisseur stapte hij over naar de televisie. Hij begon daar met de talkshow Ursul de Geer, maakte medio jaren 90 het beroemde en beruchte 't Is hier fantásties (RTL 4) waarvoor hij bekende vakantiebestemmingen afstruinde.

In 2001 keerde hij terug naar zijn oude vak van toneelregisseur. De Geer specialiseerde zich in het regisseren van boekbewerkingen zoals Gloed, Kentering van een huwelijk, De Aanslag, Vele hemels boven de Zevende, Stoner en Haar naam was Sarah. In 2011 regisseerde hij het toneelstuk De Aanslag, gebaseerd op de roman van Harry Mulisch, met onder anderen Henriëtte Tol, Peter Bolhuis en Victor Löw. Dat jaar maakte hij ook zijn debuut als regisseur van een musical: Grand Hotel. Ook soleerde hij in de theaters, onder meer met de voorstelling Bekentenissen en Nachttrein naar Lissabon.

In 2009 deed De Geer mee met de danswedstrijd voor bekende Nederlanders, Dancing with the Stars (RTL 4).