‘Als restaurants open mogen dan met maximaal 30 mensen’

Áls de restaurants al open zouden mogen dan is dat met strenge restricties: er mogen maximaal dertig mensen in het hele pand zijn dus inclusief personeel. Dat adviseerde het OMT begin deze week aan het kabinet.

Nu al zijn de regels streng: je moet reserveren en registreren en mag met maximaal vier mensen aan een tafeltje. Als je door de ruimte loopt, moet je een mondkapje op. Sluitingstijd is 22.00 uur en er geldt al een max van dertig mensen per ruimte. Dat laatste gaat dus voor het hele gebouw gelden ‘om het opsplitsen van binnenruimten tegen te gaan’. Het kan net het verschil maken voor restaurants of het nog de moeite is om open te gaan.

Het Outbreak Management Team schreef aan het kabinet: ‘Als hier een verruiming wordt toegestaan, moet aan alle genoemde voorwaarden worden voldaan en moet er worden gehandhaafd. Er is al veel voorbereid binnen de sector en er zijn veel voorwaarden gesteld in het voorstel, waardoor de kans van overdracht verminderd wordt.’