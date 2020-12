Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland in een etmaal is vastgesteld, is verder gestegen naar een nieuw recordaantal. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend 23.679 nieuwe besmettingen gemeld.

Woensdag meldde het RKI 20.815 nieuwe gevallen, een forse toename ten opzichte van dinsdag, toen er 14.054 nieuwe besmettingen werden gemeld. In totaal is het coronavirus nu bij 1.242.203 personen in Duitsland vastgesteld.

Het dodental is in de afgelopen 24 uur met nog eens 440 toegenomen. Woensdag werd een recordaantal van 590 sterfgevallen in een etmaal gemeld. In totaal zijn in Duitsland nu 20.372 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Bondskanselier Angela Merkel wond zich tijdens een toespraak in de Bondsdag woensdag zichtbaar op over de almaar stijgende coronastatistieken in Duitsland. Merkel wil met de premiers van de zestien bondsstaten overleggen over strengere maatregelen vóór Kerstmis. Zij wil naar maximaal 50 besmettingen per 100.000 inwoners om het virus te kunnen bestrijden