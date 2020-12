Advocaat vreest ‘coronamoorden’ tijdens feestdagen

Dat we straks met kerst en nieuw bijna niemand thuis mogen uitnodigen, baart de Belgische advocaat Jef Vermassen (73) zorgen. Hij vreest voor ‘coronamoorden’. Drama’s die gebeuren met stellen bij wie het toch al slecht gaat, maar die door de coronamaatregelen veroordeeld zijn tot feestdagen met weinig afleiding. Met weinig bezoek, dat anders kan zorgen voor afleiding. “Stop een ruzie tijdig. Wie weet waar het anders eindigt,” zegt hij tegen HLN.

Dat de ander eigenlijk niet moest doodgaan, maar vooral haar bek moest houden. Dat heeft Vermassen al zo vaak gehoord, wanneer hij na een moord een cliënt opzoekt in de gevangenis. “Het is typisch: bij een ruzie gaan de decibels omhoog. De ene roept, luider en luider, zodat de andere het zeker zou horen. Maar de andere wíl het niet horen. Die persoon sluit zijn oren af, omdat het te pijnlijk wordt. Vervolgens beginnen ze allebei te roepen, de ruzie escaleert. Tot een van de twee de spanning niet meer aankan en de verbale verwijten omslaan in fysiek geweld.”

Vermassen weet het na het jarenlang bestuderen van moorden: het grootste deel van de levensdelicten gebeurt in verlengde weekends, zoals straks met kerst en nieuw. “Meestal zelfs op de laatste dag van het verlengde weekend”, zegt Vermassen.

Volgens de advocaat schuilt daar een bijkomend gevaar van corona. “Door de huidige maatregelen worden mensen wiens relatie al onder druk staat, verplicht uitsluitend bij diegene te zijn die ze eigenlijk niet meer kunnen verdragen. Op die drie of vier dagen van een verlengd weekend neemt dat spanningsveld enorm toe. Ze denken aan mensen bij wie het wel feest is, bij wie het wel gezellig is, waar er wel leuke cadeautjes worden uitgedeeld. Intussen gaat dat hele feestgedoe aan henzelf voorbij. Zulke koppels zijn die dagen bijna constant op het negatieve gefocust. Ze zitten bij manier van spreken op een eiland.”