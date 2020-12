Witte Huis extra grondig gereinigd voordat Biden intrekt

Het Witte Huis zal grondiger dan gewoonlijk worden gereinigd voorafgaand aan 20 januari, wanneer huidig Donald Trumps ambtstermijn afloopt en de verkozen president Joe Biden intrekt. Het plan is om elk oppervlak in de presidentiële ambtszetel te desinfecteren, heeft een woordvoerder van het Witte Huis gezegd tegen nieuwszender CNN.

Normaliter wordt het Witte Huis schoongemaakt tijdens de enkele uren waarin de inauguratieceremonie plaatsvindt. Deze keer zullen onder meer ook de tapijten een dieptereiniging krijgen, als ze überhaupt niet worden vervangen, meldde CNN vrijdag. De ambtelijke overheidsdienst GSA gaat over de schoonmaakplannen.

In het Witte Huis zijn meerdere uitbraken van het coronavirus geweest. Onder anderen president Trump, zijn vrouw Melania, zijn zoon Barron en tal van medewerkers zijn positief getest op het longvirus dat in de VS al bijna 300.000 personen het leven heeft gekost.

In openbare ruimtes in het Witte Huis wordt al extra schoongemaakt. De schoonmakers gaan daar in beschermende kleding met sproeiers te werk. Deze procedures zullen voorafgaand aan de overdracht waarschijnlijk worden uitgebreid naar het woongedeelte, zei de medewerker van het Witte Huis.