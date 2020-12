Automobilist rijdt in op Black Lives Matter-protest in New York

Een automobilist is vrijdag in New York ingereden op deelnemers aan een Black Lives Matter-demonstratie. Meerdere mensen zijn volgens een politiewoordvoerder gewond geraakt. "Een onbekend aantal aantal mensen is gewond geraakt. Ze zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht." De verwondingen zouden volgens de politie niet levensbedreigend zijn.

Het is volgens de politiewoordvoerder nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van opzet of dat het om een verkeersongeval gaat. De bestuurder van de wagen is aangehouden.

Volgens nieuwszender ABC News waren op het moment van de aanrijding tussen de 40 en 50 demonstranten aanwezig op de plek van het ongeval. Ze waren volgens de nieuwszender de straat opgelopen en hadden de auto omsingeld. De wagen zou vervolgens op hen zijn ingereden en minstens zes van hen hebben verwond. ABC meldt dat de bestuurder een vrouw zou zijn.