Boze Trump: het Hooggerechtshof heeft ons in de steek gelaten

De Amerikaanse president Donald Trump voelt zich in de steek gelaten door het Hooggerechtshof. Dat weigerde een zaak in behandeling te nemen die door Texas was aangespannen. Die staat klaagde dat vier belangrijke staten waar de Democraat Joe Biden won in de fout waren gegaan bij het wijzigen van verkiezingsprocedures.

Het besluit van het Hooggerechtshof is een grote tegenvaller voor Trump, die zelf drie van de negen hoge rechters heeft benoemd. "Het Hooggerechtshof heeft ons echt in de steek gelaten. Geen wijsheid. Geen moed", concludeerde hij op Twitter.

Trump zei dat hij een recordaantal stemmen heeft gekregen voor een zittende president, maar dat het hof toch besloot de zaak "in een oogwenk" te verwerpen. Hij klaagde ook dat het hof niet inhoudelijk heeft gekeken "naar de vele redenen" dat de zaak was aangespannen.

Texas had betoogd dat de autoriteiten en rechtbanken in Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin op illegale wijze verkiezingsprocedures hadden gewijzigd. Dat gebeurde bijvoorbeeld om het makkelijker te maken om tijdens de coronacrisis per post te stemmen.

De Texaanse autoriteiten stelden dat alleen de parlementen van staten bevoegd zijn om dergelijke procedures aan te passen. De zuidelijke staat wilde daarom via het hooggerechtshof voorkomen dat kiesmannen uit de staten worden toegewezen aan Joe Biden.

De president heeft volgehouden dat hij door fraude de verkiezingen heeft verloren, maar het lukte zijn advocaten herhaaldelijk niet om dat hard te maken voor de rechter. "Een gemanipuleerde verkiezing", schreef Trump, die ook opriep "verder te strijden". Twitter waarschuwde bij dat bericht dat de beweringen van Trump over fraude worden betwist.