Duitsland stevent af op harde lockdown, nog voor Kerst

In Duitsland wordt zondag spoedoverleg gehouden over de coronacrisis. Bondskanselier Angela Merkel overlegt volgens bronnen van Duitse media met de leiders van deelstaten over een landelijke aanpak.

De roep om een landelijke 'harde lockdown' is de afgelopen dagen steeds sterker geworden, omdat de besmettingscijfers de hoogte in schieten en ook het dodental snel stijgt.



In Duitsland worden dagelijks tienduizenden nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, maakte zaterdag nog melding van ruim 28.000 nieuwe gevallen.

Door het groeiende aantal patiënten lopen sommige ziekenhuizen tegen hun grenzen aan. Daardoor groeit ook de druk op de politiek om met aanvullende maatregelen te komen. Er wordt zondag naar verwachting gesproken over de mogelijke sluiting van winkels in de aanloop naar de kerstvakantie.

De deelstaten hebben veel autonomie en dat betekent dat vaak niet overal dezelfde coronaregels van kracht zijn. Regionale leiders konden het vorige maand wel eens worden over een zogenoemde 'lockdown light', maar die heeft het tij niet kunnen keren.

Sommige experts hebben al opgeroepen tot een hardere lockdown rond de feestdagen. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn benadrukte vorige week dat landelijke maatregelen nodig zijn. "We vergeven het onszelf nooit als deze kerst vooral een feest voor het virus is."