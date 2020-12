Vandaag wordt Joe Biden echt tot president verkozen

De 538 kiesmannen in de Verenigde Staten brengen maandag hun stem uit op een van de twee presidentskandidaten. Dat doen ze in hun eigen staat, de stem gaat daarna naar hoofdstad Washington. De uitslag van de verkiezingen wordt dan op 6 januari officieel verklaard.

In de VS gaan stemmen van burgers niet direct naar een presidentskandidaat, maar naar de kiesmannen. De kiesmannen worden per staat toegekend met een winner-takes-all-principe. De kandidaat die een staat wint, krijgt dus alle kiesmannen voor die staat, ook als het verschil in stemmen minimaal was.

De Democratische uitdager en aanstaand president Joe Biden heeft 306 kiesmannen gekregen, president Donald Trump staat op 232. Trump en zijn Republikeinse Partij betwisten de uitslag nog steeds en zeggen dat er gefraudeerd is. Daar is nooit bewijs voor gevonden. Recent werd een zaak door het Hooggerechtshof nog in een uitspraak van één zin verworpen, omdat er geen bewijs was voor de aantijgingen.

Op het moment dat het kiescollege de stemmen van de kiesmannen heeft goedgekeurd, is er geen enkele wettelijke mogelijkheid meer dat Trump president blijft.