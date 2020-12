Tien procent ov-reizigers weigert mondkapje. Tot grote irritatie van anderen

Het mondkapje is al maanden verplicht in het openbaar vervoer. Toch weigert tien procent van de reizigers er eentje op te zetten, stelt de OVNL, de koepelorganisatie van bedrijven in het openbaar vervoer.

De vervoerders proberen de mondkapjesweigeraars zo goed mogelijk aan te pakken, aldus voorzitter van de koepel Pedro Peters in de Telegraaf. “Zo worden er meer boa’s ingezet om toezicht te houden, maar die kunnen niet overal tegelijk zijn.”

Voor medereizigers worden de weigeraars een steeds grotere bron van irritatie, meldt ov-ombudsman Bram Hansma in de krant. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat door dit wangedrag van een minderheid nog minder mensen met de trein durven, zegt hij. “Voor veel bange kwetsbaren is dit ook een reden om niet meer met het ov te gaan”, aldus Hansma.