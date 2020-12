Tweede Kamer wil dat ook grote winkelketens dicht blijven

De Tweede Kamer wil dat ook grote winkelketens als Action en Wibra dichtgaan. Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen is veel onduidelijkheid over welke winkels open morgen blijven. Action en Wibra kondigden aan dat ze open zullen blijven om producten te verkopen die volgens de maatregelen essentieel zijn, zoals eten en schoonmaakmiddelen. VVD-Kamerlid Aukje de Vries roept ondernemers op "niet de randen van de regelgeving op te zoeken". De linkse oppositie wil dat het kabinet ingrijpt en winkels dwingt zich aan de regels te houden en ook coalitiegenoot D66 is kritisch.

Kamerlid Kees Verhoeven van D66 reageert op Twitter: "Grote winkelketens als Action en Wibra hebben bedacht dat ze hun deuren wel weer kunnen openen. Nog even en meubelzaken en bouwmarkten gaan ook open. Terwijl speciaalzaken en MKB-bedrijven dicht zijn. Op deze manier doen we het niet samen en verdelen we de pijn niet eerlijk." Hij roept het kabinet op duidelijker te zijn over welke producten essentieel zijn en welke niet. "Anders kunnen alle grote bedrijven met een breed aanbod open en ondermijnen ze het draagvlak voor de lockdown."

"Het kan toch niet waar zijn dat grote ketens als Wibra, HEMA en Action vandaag weer opengaan, en kleine winkels dicht blijven", zegt GroenLinks-Kamerlid Bart Snels. "Dan is alle geloofwaardigheid van het beleid weg." Partijleider Jesse Klaver noemt het gedrag van de grote ketens "precies het tegenovergestelde van de solidariteit die tijdens deze lockdown hard nodig is".

PvdA-voorman Lodewijk Asscher wil woensdag nog opheldering. Hij wijst erop dat basisscholen en kleine winkels wel gedwongen worden de deuren dicht te houden. "Vindt het kabinet dit zelf eerlijk?" Ook SP-leider Lilian Marijnissen reageert woedend. "Zo ziet kapitalisme in een coronacrisis er dus uit", twittert zij. "Deze bedrijven kennen geen grenzen, kabinet stel ze!" PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand zegt op hetzelfde medium: "De zelfstandige ondernemer moet dicht maar de Action mag open?! Ongelofelijk dit!"