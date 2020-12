‘Coronavaccin waarbij één dosis volstaat dit voorjaar klaar’

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) verwacht zijn coronavaccin in het voorjaar van volgend jaar klaar te hebben. In maart of april zou het middel ingezet kunnen worden voor vaccinatie. Dat zei de Belgische topbestuurder Paul Stoffels van J&J op de Belgische televisie. "De eindmeet voor ons vaccin is in zicht."

Het vaccin van J&J wordt ontwikkeld door dochterbedrijf Janssen in Leiden. Volgens Stoffels loopt er een grote klinische studie met 40.000 mensen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika en wordt geprobeerd om in januari tot resultaten te komen. Hij hoopt begin maart goedkeuring in de Verenigde Staten te krijgen en daarna redelijk snel in Europa. "Tegen eind maart of april zullen we kunnen vaccineren op grote schaal."

Stoffels is Chief Scientific Officer bij J&J, oftewel hoofd van medisch onderzoek bij de farmaceut. Hij zei verder het niet pijnlijk te vinden dat het duo Pfizer-BioNTech eerder was bij het op de markt brengen van een vaccin dan J&J. "Er moeten wereldwijd 4 tot 8 miljard vaccins geproduceerd worden. Wij hebben iets meer tijd besteed om een 'één-dosis-vaccin' te ontwikkelen. Dat is belangrijk om op grote schaal te kunnen vaccineren." Bij Pfizer-BioNTech zijn namelijk twee doses nodig.

Stoffels wijst er verder op dat het vaccin van J&J eenvoudiger bewaard kan worden. "Het vaccin van Pfizer wordt gedistribueerd bij min 70 graden, ons vaccin wordt bewaard tussen 2 en 8 graden. Dat is in de ijskast bij wijze van spreken. Dat kan veel eenvoudiger verspreid worden over de wereld. Dat zal een grote impact hebben bij de vaccinatie, ook in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden."