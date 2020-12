Vrouw lokt haar man uit café en belt dan politie dat hij dronken rondrijdt

Een vrouw uit Gent was het er niet mee eens dat haar man (in pre-coronatijd) naar het café ging met vrienden. Om hem te straffen belde ze hem op om te zeggen dat hij naar huis moest komen, omdat zijn dochter gewond was na een val. Daarop greep ze direct opnieuw de telefoon om de politie te vertellen dat er een man dronken rondreed.

De politie haalde hem vervolgens van de weg en de man moet nu voor de rechter verschijnen. Hij zegt dat hij nooit van plan was om nog in de auto te stappen, maar het toch deed, omdat hij zich zorgen maakte om zijn dochter. “Toen ik bijna thuis was, belde ze om te zeggen dat het niet waar was. Achter mijn rug belde ze de politie om te zeggen dat ik dronken achter het stuur zat,” vertelt hij aan de rechter.

Bij thuiskomst reed hij ook nog de brommer van de buren omver. De schade bedroeg 1500 euro. Ook is de man veroordeeld tot een boete van 400 euro en een alcoholslot voor 18 maanden. Verder moet hij opnieuw rijexamen doen en slagen voor psychologische tests.

De man erkent zijn fouten, maar zegt ook tegen de rechter: “Ik had afgesproken met mijn vrienden dat ze mij thuis zouden afzetten. Ik heb een domme beslissing gemaakt door toch in mijn auto te stappen, maar als je zo’n telefoontje krijgt, denk je niet helder na.”

De relatie is voorbij.