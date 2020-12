Plastisch chirurgen zijn druk. Vanwege Zoom

Je wist al hoe je er uit ziet in de spiegel, en op een foto. Maar dan komt Zoom in je leven en blijk je er niet uit zien.

“Ik merkte dat mijn gezicht er ouder begint uit te zien: fijne lijntjes en hangend,” zegt de senior programmamanager van een financiële firma in New Hampshire tegen de Washington Post. “Ik heb beslist meer last van uiterlijk op video dan in het echte leven.” Toen koos ze voor Botox.

Noem het een Zoom-boom. Plastisch chirurgen over de hele wereld melden een ongekend aantal verzoeken om behandelingen. Er zijn nog geen cijfers, maar de vereniging van plastisch chirurgen weet zeker dat er een sterke toename is.

Veel werknemers zitten veel op Zoom (of Teams etc) en omdat ze niet naar hun bedrijf hoeven kunnen ze ook vrij ongemerkt de behandeling doen, zonder dat anderen hen zien in de hersteldagen.

Jon Mendelsohn , medisch directeur van Advanced Cosmetic Surgery & Laser Center in Cincinnati, zegt dat injecteerbare behandelingen zoals Botox en fillers met 90 procent zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. “Tijdens de virtuele consults (Zoom) gaven 9 op de 10 klanten aan dat Zoom er mee te maken heeft dat ze er beter willen uitzien”, zegt Mendelsohn.