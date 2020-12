Politie checkt achter de voordeur met oud en nieuw: “We gaan echt aanbellen”

Hoewel iedereen zégt zich aan de coronamaatregelen te houden met de feestdagen, is het maar de vraag of dat ook zo is. Daarom waarschuwt de politie nu al: we bellen aan als er te veel mensen binnen zitten.

“Agenten hebben echt niet de opdracht gekregen om met oud en nieuw mensen te verbaliseren die elkaar op straat feliciteren. We gaan ook niet proberen elke vuurwerkafsteker te pakken. We zetten onze capaciteit vooral in op de excessen: plekken waar de openbare orde in het geding is en op overlast,” aldus Wilbert Paulissen, politiechef van Oost-Brabant, tegen het AD.

“We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen,” klinkt het resoluut.

Ook is er nog het vuurwerkverbod dat moet worden gehandhaafd. Daarvoor heeft de politie Oost-Brabant hulp van anderhalf peloton ME’ers. Echt reden tot zorg is er niet, als de politie naar de geluiden op social media kijkt. “Maar je moet ook rekening houden met de maatschappelijke ontwikkelingen en jezelf extra prepareren. Maar we willen zeker niet het beeld schetsen dat we ons voorbereiden op het ergste.”