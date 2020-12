9 van de 10 coronabrandhaarden ligt op de bible belt

Je mag kritiek hebben op mensen die winkelen, reizen, familie bezoeken of het wagen om met kerst toch die eenzame oom uit te nodigen. Maar dat er een groot coronalek dwars door Nederland loopt, dat de bible belt heet, daar moeten we heel voorzichtig over doen.

Het RIVM concludeert dat negen van de tien grootste coronabrandhaarden van Nederland christelijke gemeenten zijn en veertien van de twintig. Een gemeente is christelijk volgens het RIVM als tenminste 15 procent van de inwoners op de SGP of ChristenUnie stemt. Daarvan zijn er 42 in Nederland (van in totaal 355 gemeenten).

Urk, Bunschoten, Altena, Wierden, Woudenberg, Zaltbommel, Rhenen, Veenendaal, allemaal in de top 10 van coronabrandhaarden, allemaal christelijk. Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM, vindt het opvallend en zegt heel voorzichtig in Trouw: “Zorgwekkend is wat overdreven, maar we zien deze trend wel. En daarom lijkt het me goed, zonder stigmatiserend te willen zijn, om het te benoemen.”

Ze ziet de oorzaak in de grote gezinnen met veel thuiswonende kinderen, die elkaar besmetten, maar ook in het werk, dat ze vaak allemaal in hetzelfde dorp doen. Ook scholieren spelen een rol. “Leerlingen van reformatorische scholen komen uit verschillende gemeenten bij elkaar en kunnen met hun reisgedrag voor een grote verspreiding zorgen.” Kerkbezoek zou het probleem niet zijn, als iedereen zich aan de regels houdt, denkt Van den Hof. Maar het is wel duidelijk dat dat op de bible belt niet echt gebeurt.