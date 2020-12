Kerstwonder: man die zijn hond uitlaat overleeft explosie in Nashville

David Malloy was verbaasd over alle politie-auto’s op straat op kerstochtend in Nashville. Hij liet zijn hond uit en andere zondagen was het erg rustig om die tijd. En toen begon er ook nog een agent tegen hem te schreeuwen dat hij zich met zijn hond uit de voeten moest maken. De politie evacueerde de buurt omdat er was gewaarschuwd voor een explosie.

Toen tot Malloy doordrong wat de agent schreeuwde ging de bom af in een geparkeerde camper. Het was een zeer zware explosie die veel vernietigde in de wijde omgeving, maar niet David Malloy en zijn hond ook niet.

“Ze was er niet echt van van streek, ik denk dat ze in orde is.”

Malloy is dankbaar dat hij zijn verhaal kan navertellen. En hij gaat deze kerst nooit meer vergeten

Niet iedereen kan het navertellen. In het puin na de klap heeft de politie menselijke resten gevonden. Of die van buiten de camper of van binnen komen is nog niet duidelijk