Video: de camper in Nashville ontploft

De politie van Nashville heeft de video vrijgegeven van de ontploffing van de camper. Alles wijst erop dat de ontploffing van vrijdag een dramatische zelfmoordactie was. Volgens berichten in de Amerikaanse media zou de hoofdverdachte paranoïde zijn geweest door 5G-complottheorieën. De FBI heeft bevestigd dat het dna dat op de plek van de explosie is aangetroffen, aan hoofdverdachte Anthony Quinn Warner toebehoort.



Vlak voor de explosie is te zien hoe een wandelaar uit beeld verdwijnt. Na de ontploffing is te zien dat rondvliegend puin tot dicht bij de camera is gereikt.