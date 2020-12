Australië woedend op feestende backpackers na corona-uitbraak

Alsof er geen corona is, zo ging een groep backpackers los in Sydney. Ze dronken, dansten en zongen, terwijl er in de Australische stad net een nieuwe uitbraak was van het virus. Volgens immigratieminister Alex Hawke kunnen ze het land uit worden gezet.

Het gaat voornamelijk om Britse jongeren, die een feestje bouwden bij Bronte Beach, zo is te zien op beelden die op social media opdoken. Maandenlang leek corona uitgeroeid down under, maar een week voor kerst brak het virus opnieuw uit. Daarom waren de maatregelen weer aangescherpt. Maar daar leken de buitenlanders zich weinig van aan te trekken.

De minister is onverbiddelijk. “Als iemand de openbare veiligheid of de gezondheid bedreigt, kan zijn visum worden geannuleerd en ingetrokken,” vertelt Hawke op de radio. Het negeren van de maatregelen bedreigt hun visumstatus en verblijf in Australië,” schreef hij nog op Twitter.

Ondertussen spreken de Australiërs er schande van, vooral omdat de politie geen boetes uitdeelde, terwijl eerder nog een man werd bekeurd omdat hij kebab at in een park.