Een werknemer van een begraafplaats in het Duitse Würzburg wordt verdacht van het trekken en stelen van gouden tanden van lijken.

De man was belast met het begraven en ook met het herbegraven van doden. Als niemand keek maakte hij kisten open om te zien of er nog iets van zijn gading was.

De autoriteiten vonden in zijn appartement bij een doorzoeking 30 gram goud en een ring. Ze waren hem op het spoor gekomen nadat zijn werkgever was getipt en achterdochtig was geworden.