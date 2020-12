Huisartsen kunnen Pfizervaccin niet toedienen aan ouderen en GGD heeft geen tijd

Het kabinet wíl ouderen wel sneller vaccineren tegen corona, het punt is alleen: hoe? Daar heeft gek genoeg niemand enig idee van. Huisartsen hebben al aangegeven dat zij het niet kunnen doen.

Het Pfizervaccin wordt geleverd in dozen van duizend stuks en moet (zoals al héél lang bekend) bewaard blijven bij 75 graden onder nul. Dat lukt huisartsen allemaal niet. “Pfizer gaat hem niet worden”, stelt Jako Burgers, voorzitter van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) dan ook in het AD.

Toch wil het kabinet thuiswonende ouderen, in navolging van het advies van de Gezondheidsraad, al zoveel mogelijk vaccineren. Het RIVM zoekt nu (pas) naar mogelijkheden om dat gedaan te krijgen. Enige optie is de GGD, maar die heeft al moeite genoeg om de deadline van 8 januari te halen en liet gisteren al weten ‘niet bezig’ te zijn met de vaccinatie van ouderen. Het ICT-systeem is in januari alleen klaar voor zorgpersoneel.

Huisartsen bereiden zich ondertussen voor op gebruik van het vaccin van AstraZeneca, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind januari goedgekeurd, waarna de eerste prik vermoedelijk nog twee tot vijf weken op zich laat wachten.

“Als het om vaccineren gaat, heeft Nederland nooit vooropgelopen”, zegt de Groningse hoogleraar Maarten Postma, lid van de Britse Gezondheidsraad, tegen het AD. “Dat is ook nu weer het geval. Ik denk dat de voorbereiding stukken beter kan. Wat dat betreft kunnen we echt een voorbeeld aan Engeland nemen.”

Postma vervolgt: “Iedere dag dat je eerder begint met vaccineren is echt winst. Juist in de winter zorgt een virus als dit voor de grootste problemen. In die zin heb je natuurlijk veel meer aan vaccineren in februari dan in mei.”