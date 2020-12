Ouderenbond geïrriteerd over onduidelijkheid vaccinatieplan

De onduidelijkheid over de vaccinatieplannen van het kabinet "irriteert" de ouderenbond ANBO. "Het plan van aanpak gaat maar heen en weer. Wees nou eens duidelijk. Snelheid is belangrijker dan deze discussie", zegt een woordvoerder.

"Het is onduidelijk wie met welk vaccin, wanneer aan de beurt is", zegt de woordvoerder. Volgens hem hebben mensen er begrip voor als er keuzes worden gemaakt op basis van welk vaccin beter geschikt is voor een doelgroep, of vanwege de logistiek. "Over het Moderna-vaccin is bij ons nog onduidelijk of het goed werkt bij ouderen, bijvoorbeeld." Maar bovenal stelt de ANBO: "Het zwalken in het plan is misschien wel te verklaren, maar geeft onrust. Als in het plan duidelijk is dat kwetsbare ouderen thuis moeten wachten op mensen in verpleeghuizen, als dat een helder verhaal is en goed gecommuniceerd, hebben mensen er begrip voor en ontstaat er geen onrust."

Het kabinet kijkt of thuiswonende ouderen mogelijk eerder kunnen worden gevaccineerd dan was gepland. Zij kunnen naar één van de priklocaties komen, waar het Pfizer/BioNTech-vaccin goed kan worden opgeslagen. Daarom zouden zij in de eerste vaccinatiegroep geplaatst kunnen worden. "Als je genoeg van het vaccin hebt, dan helemaal goed, gaan met die banaan. Maar nu is het iedere dag weer anders, het zwalkt. Stick to your plan", vat de woordvoerder van de ANBO het gevoel onder ouderen samen.