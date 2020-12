De Jonge: serieus aantal besmettingen ‘Britse variant’ bij school

Bij een basisschool in Bergschenhoek is een "serieus aantal" besmettingen met de 'Britse variant' van het coronavirus gevonden, zegt coronaminister Hugo de Jonge. Daarmee suggereert hij dat het er meer zijn dan de vijf die eerder werden gemeld, maar daar wil hij nog niets over zeggen omdat er nog een onderzoek loopt. Hij hoopt daar volgende week meer over te zeggen.

Dat het virus rondgaat op basisscholen betekent volgens hem ook dat het kabinet het testbeleid voor jonge kinderen nog eens tegen het licht moet houden. Mogelijk wordt het beleid aangescherpt. Kinderen tot en met zes jaar hoeven bij klachten in principe niet getest te worden. Oudere kinderen tot twaalf jaar mogen wel getest worden, maar voor hen geldt alleen een dringend advies als ze ook koorts hebben of benauwd zijn.

Wat dit betekent voor het mogelijk eerder openen van de basisscholen, maakt het kabinet donderdag bekend. Ze zouden tot 18 januari gesloten blijven, maar de Tweede Kamer heeft premier Mark Rutte opgeroepen te kijken of dat voor basisscholen niet al eerder kan.

De 'Britse variant' van het coronavirus is voor zover nu bekend niet schadelijker, maar wel besmettelijker. Zeker elf Nederlanders hebben dit virus opgelopen.