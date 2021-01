Veel vuurwerk ondanks verbod

Het was verboden om vuurwerk af te steken, maar dat verbod heeft wel geleid tot minder vuurwerk, maar zeker niet tot geen vuurwerk. Veel van het vuurwerk werd al in de loop van de avond afgestoken. Op verschillende plekken gingen auto’s in vlammen op. In Deventer beschadigde een vuurwerkbom 20 huizen. “Zwaar illegaal en of zelf gefabriceerd”, denkt de politie.

In onder meer Den Haag, Rijswijk en Katwijk kwamen zijn auto’s, banden en andere objecten in brand gestoken.

Er is minstens één hand verloren gegaan