DNB-president Klaas Knot waarschuwt voor te snel bezuinigen na coronacrisis

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, waarschuwt het kabinet dat het niet te vroeg moet gaan bezuinigen, maar de economie eerst moet laten herstellen van de coronapandemie. "Pas als de economie weer op het oude niveau is, moet de overheid iets aan het tekort gaan doen", zegt hij in een interview in het AD. Hij vindt dat de overheid het steunbeleid moet blijven volhouden totdat het virus onder controle is.

Knot verwacht dat de komende maanden zwaar zullen zijn. "Ik denk dat we in het eerste kwartaal van 2021 de grootste klap zullen zien", zegt hij. "Maar ik zie ook licht aan het einde van de tunnel. Het vaccin biedt perspectief op economisch herstel."

De president van de DNB denkt dat het een paar jaar duurt voor de economie de klap van de coronacrisis te boven is. Ook wordt volgens Knot de kans groter dat we opnieuw door een pandemie getroffen worden.