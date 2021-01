Beeldhouwer Kees Verkade (79) overleden

Beeldend kunstenaar Kees Verkade is overleden. Zijn familie heeft dat bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in verschillende kranten.

Verkade begon als tekenaar, maar stapte al snel over naar beeldhouwen. Hij maakte bekende bronzen beelden als dat van Johnny Jordaan (Elandsgracht, Amsterdam), koningin Juliana en prins Bernhard (tuin paleis Soestdijk), Simon Carmiggelt (Eerste Weteringplantsoen, Amsterdam), koningin Wilhelmina (boulevard Noordwijk), Frits Philips (Eindhoven) en 'Fietsles' (Ubbo Emmiussingel, Groningen).

Onlangs legde Verkade de laatste hand aan een beeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de corona-epidemie. Het beeld is ook bedoeld als dankbetoon aan alle zorgmedewerkers voor hun inzet tijdens corona. Voor het kunstwerk werd een crowdfundingsactie op touw gezet door de Stichting Dank Helden van de Zorg. Waar het komt te staan, is nog niet bekend.

Verkade overleed afgelopen dinsdag op 79-jarige leeftijd in Monaco, waar hij woonde.