Peiling: ‘Aantal twijfelende kiezers neemt toe’

Het aantal kiezers dat aangeeft geen idee te hebben op welke politieke partij ze in maart gaan stemmen, is toegenomen. Dat zegt opiniepeiler Maurice de Hond zondag. Juist doordat de VVD nog steeds duidelijk voor ligt op de rest, wordt volgens hem de grote vraag wat de kiezers zullen zien als het centrale thema van deze verkiezingen. "De kiezer zal daar via zijn stem antwoord op geven."

Ten opzichte van de peiling van vlak voor Kerstmis verliezen de regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PVV en PvdA allemaal een zetel. De VVD staat virtueel op 33 zetels, het CDA op 18, de PVV op 25 en de PvdA op 12 zetels.

Na de VVD als grootste partij en daarna PVV en CDA, komen volgens De Hond D66 (13 zetels), PvdA (12), GroenLinks (10), SP (9) en de ChristenUnie met 8 zetels. Als er nu verkiezingen waren, zouden de nieuwe partijen BIJ1, met Sylvana Simons als boegbeeld, en Code Oranje van Richard de Mos een zetel halen, JA21 van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga zelfs twee.