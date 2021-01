Paus haalt uit naar vakantiegangers die lockdowns ontvluchten

Paus Franciscus heeft zondag mensen veroordeeld die op vakantie zijn gegaan naar het buitenland om lockdowns in eigen land te ontvluchten. Die vakantiegangers moeten zich volgens de paus meer bewust zijn van het lijden van anderen.

Tijdens zijn wekelijkse zegening zei Franciscus dat hij in de krant had gelezen van mensen die vluchten boekten om onder de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus uit te komen en elders plezier te hebben. "Ze dachten niet aan hen die thuisbleven, aan de geldproblemen van veel mensen die hard zijn getroffen door de lockdown, aan de zieken. Ze dachten alleen aan op vakantie gaan en plezier", preekte de paus.

"Dit deed me echt verdriet", zei Franciscus in een video die was opgenomen in de bibliotheek van het pauselijk paleis in Vaticaanstad. "We weten niet wat 2021 voor ons in petto heeft, maar we kunnen allemaal wat beter ons best doen om voor elkaar te zorgen. Er is de verleiding om alleen voor onze eigen belangen te zorgen", aldus de 84-jarige kerkvorst.