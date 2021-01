‘Meer dan duizend lichamen geborgen in Nagorno-Karabach’

Ruim twee maanden na het einde van het militaire conflict in Nagorno-Karabach zijn in het gebied 1184 lichamen geborgen, maakten de lokale autoriteiten dinsdag bekend. Alleen al op zondag zouden er twintig lijken zijn gevonden.

Azerbeidzjan, dat over een sterker leger beschikt, heeft diverse gebieden in de enclave ingelijfd. De Armeense regering heeft zich daarbij neergelegd en in een vredesakkoord dat in november werd getekend afstand gedaan van een aantal stukken grondgebied. Veel Armeniërs zijn daar woedend over.

Zelf zegt Azerbeidzjan dat het de lichamen van 334 eigen omgekomen soldaten heeft teruggevonden en die van 988 Armeense strijdkrachten. Armenië stelt de lichamen van 3360 gesneuvelde soldaten te hebben onderzocht en dat er nog zo'n 1000 mensen worden vermist. De overblijfselen van talloze soldaten zouden in mortuaria in het land worden bewaard. Een exact dodental hebben de autoriteiten nog niet gegeven.

Gespannen situatie

Gevreesd wordt dat het uitkomen van de ware omvang van het aantal omgekomen Armeense soldaten de toch al gespannen situatie in het land zou kunnen verergeren. Wekenlang zijn er in Armenië protesten geweest tegen premier Nikol Pasjinian. De oppositie en demonstranten geven hem de schuld van de nederlaag tegen aartsrivaal Azerbeidzjan en eisen zijn ontslag.

Aan beide zijden vielen meer dan 4700 doden tijdens de gevechten in Nagorno-Karabach, van wie de meesten soldaten. In de enclave zijn ook nog ruim 140 burgers om het leven gekomen. Tienduizenden mensen moesten vluchten.