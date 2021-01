Daar is hij dan eindelijk: de eerste coronaprik in Nederland

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri is woensdagochtend in Veghel als eerste in Nederland ingeënt met het coronavaccin. Minister Hugo de Jonge was erbij toen de eerste prik werd gezet.

Direct erna volgen drie collega's van Elkadiri, twee vrouwen en een man. Elkadiri, voor de eerste vaccinatie gevraagd door haar werkgever, werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel en neemt twee collega's uit deze instelling mee voor de eerste prikken. De vierde collega werkt elders.

Later op de dag worden nog meer mensen gevaccineerd, in Veghel maar ook in diverse ziekenhuizen in het land.