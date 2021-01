Capitool bestormd door MAGA. ‘Pence overgebracht naar veilige locatie’

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de prominente senator Chuck Grassley worden overgebracht naar een veilige locatie. Dat zegt een senator tegen het Amerikaanse NBC News.

Pence is als vicepresident ook de voorzitter van de Senaat. Grassley is de zogeheten 'president pro tempore', die optreedt als senaatsvoorzitter als de vicepresident afwezig is.

Pence zat de zitting voor waarin de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden bekrachtigd had moeten worden. Er ontstond chaos toen aanhangers van president Donald Trump het gebouw bestormden.