Republikein Romney: de president heeft dit veroorzaakt

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft duidelijk gemaakt dat hij president Donald Trump verantwoordelijk houdt voor de chaos in het Capitool. "Dit is wat de president vandaag heeft veroorzaakt. Deze opstand", zei Romney volgens The New York Times tegen een verslaggever.

Romney, een voormalige presidentskandidaat, staat bekend als een criticus van zijn partijgenoot Trump. Hij werd met andere politici geëvacueerd toen aanhangers van de president het Capitool bestormden. "Dit is waar jullie voor hebben gezorgd, mannen", riep hij toen volgens de krant. Hij had het kennelijk tegen partijgenoten die hadden aangekondigd bezwaar te maken bij de goedkeuring van de verkiezingsuitslag. President Trump heeft herhaaldelijk beweerd dat hij de presidentsverkiezingen door fraude heeft verloren.