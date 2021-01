Amerikaanse congres wijst Joe Biden officieel aan als nieuwe president

Congres VS heeft verkiezingszege Joe Biden formeel vastgesteld na bestorming Capitool.

Amerikaanse parlementariërs hebben de bezwaren verworpen tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen uit de staat Pennsylvania. Die waren ingediend door partijgenoten van president Donald Trump, maar zij kregen ook binnen hun Republikeinse Partij maar beperkt steun. Politici in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden de bezwaren met grote meerderheid weg.

Het Congres gaat ondanks de bestorming van het parlementsgebouw door Trump-aanhangers verder met het goedkeuren van de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden. Sommige Republikeinen houden vast aan hun bezwaren tegen de uitslagen die door bepaalde staten zijn aangeleverd, maar zij zijn tot dusver in de minderheid. Ook bezwaren tegen de verkiezingsuitslag uit Arizona kregen onvoldoende steun.

Meerdere Republikeinen die hadden aangekondigd zich bij de klagers te zullen aansluiten, bedachten zich na de escalatie van de protesten in de hoofdstad. "Toen ik vanochtend aankwam in Washington, was ik beslist van plan om bezwaar te maken tegen de goedkeuring van de stemmen van de kiesmannen", zei senator Kelly Loeffler, die deze week een poging herkozen te worden zag mislukken. "Maar de gebeurtenissen hebben me gedwongen te heroverwegen. Ik kan nu naar goed geweten geen bezwaar meer maken."

Verdeeldheid

Het aanvechten van de verkiezingsuitslag zorgt voor veel verdeeldheid binnen de Republikeinse Partij. Sommige Republikeinen hadden Biden al gefeliciteerd met zijn overwinning. De onrust binnen de partij lijkt te groeien door de chaos in Washington. "Ik zal nooit meer op dezelfde manier kijken naar collega's die deze waanzin hebben gevoed", zei afgevaardigde Dan Kildee volgens CNN.

Het goedkeuren van de verkiezingsuitslag door het Congres is normaliter een formaliteit. President Donald Trump blijft echter beweren dat hij het slachtoffer is van verkiezingsfraude. Daarop vielen zijn aanhangers het parlementsgebouw binnen. De autoriteiten hadden uren nodig om de orde te herstellen.