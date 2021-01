Burgemeester: Londen staat op het punt van crisis

De situatie in Londen door het coronavirus is dusdanig ernstig dat Britse hoofdstad op "het punt van een crisis" verkeert. Burgemeester Sadiq Khan heeft vrijdag een "grootschalige calamiteit" afgekondigd, een term die eerder gebruikt werd tijdens de dodelijke brand in de Grenfelltoren in 2017 en tijdens de terreuraanvallen op de Westminster Bridge en de London Bridge in datzelfde jaar.

Door de aanhoudende stijging van het aantal besmettingen kan de gezondheidsdienst van de stad de druk nauwelijks nog aan. In Londen zijn momenteel 1 op de 100 mensen besmet met het coronavirus. In de ziekenhuizen liggen meer dan 7000 Covid-19-patiënten. De ambulancedienst krijgt meer dan 8000 noodmeldingen per dag, waar dat er op een normale drukke dag 5500 zijn, meldt de BBC. De toename wordt mogelijk deels veroorzaakt door de meer besmettelijke ‘Britse’ variant van het virus.

"Als we niet onmiddellijk maatregelen nemen, kan onze NHS (de gezondheidsdienst) overspoeld worden en zullen meer mensen sterven", aldus Khan, die de bevolking nog eens extra op het hart drukt om echt alleen de deur uit te gaan als het niet anders kan. "Blijf thuis om uzelf, uw familie, vrienden en andere Londenaren te beschermen en om onze NHS te beschermen."

Khan heeft premier Boris Johnson gevraagd om meer financiële steun voor mensen die vanwege de epidemie hun werk niet meer kunnen uitvoeren. De burgemeester wil ook dat gebedshuizen dichtgaan en dat mondkapjes standaard buitenshuis gedragen worden.