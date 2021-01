Oud-advocaat Trump: ik ga getuigen tegen hem en zijn familie

Michael Cohen, de voormalig advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij gaat "getuigen tegen de misdragingen van Trump en enkele van zijn familieleden".

"Ik ben gevraagd en heb ingestemd om samen te werken met meerdere overheidsinstanties om te getuigen. Ik doe dit omdat Trump en familie hebben geprobeerd om de democratie in Amerika te vernietigen. Gelukkig hebben ze gefaald," schreef Cohen op Twitter. Waarover hij precies gaat getuigen en welke beschuldigingen hij zal uiten zei hij niet.

Cohen (53) was jarenlang vertrouweling van Trump. De advocaat bekende in 2018 dat hij in 2016 namens Trump zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels, die in ruil daarvoor haar mond moest houden over haar seksuele contacten met de getrouwde Trump. Daarmee handelde Cohen in strijd met de wetgeving omtrent verkiezingen.

Hij zit momenteel een gevangenisstraf van drie jaar uit wegens onder meer belastingontduiking en het afleggen van een valse getuigenis tegen het Amerikaanse Congres. Hij werd in 2018 ook geschorst als advocaat. Trump noemde Cohen eerder al "een rat".