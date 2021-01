Twee miljoen vaccinaties in Groot-Brittannië

In het Verenigd Koninkrijk zijn ongeveer 2 miljoen mensen ingeënt tegen het coronavirus. Minister van Gezondheid Matt Hancock zei dat afgelopen week net zo veel mensen zijn gevaccineerd als in de maand december. Dus het gaat volgens hem steeds sneller de goede kant op. Hij wil straks dagelijks bekendmaken hoeveel mensen zijn gevaccineerd.

In het land van 68 miljoen inwoners zijn rond de 59 miljoen coronatests uitgevoerd en 3 miljoen besmettingen vastgesteld. Er zijn grote zorgen over een nieuwe variant van het virus. Tot dusver zijn volgens de gezondheidsautoriteiten circa 80.000 coronapatiënten bezweken als gevolg van Covid-19. Momenteel liggen er ongeveer 3000 patiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis.