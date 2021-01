Colin Powell noemt zichzelf geen Republikein meer

Colin Powell, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS, noemt zichzelf niet langer Republikein, zei hij zondag in een interview met CNN. "Ik ben gewoon een burger die tijdens zijn gehele loopbaan Republikeins en Democratisch gestemd heeft."

Powell uitte kritiek op Republikeinse parlementsleden die niet tegen de president ingingen, omdat ze volgens hem hun eigen politieke loopbaan willen beschermen. "We hebben mensen nodig die de waarheid zeggen", aldus de voormalig minister.

Powell was minister van Buitenlandse Zaken in de regering van de George W. Bush (Republikein), veiligheidsadviseur onder Ronald Reagan (Republikein), maar had ook een hoge functie onder Bill Clinton (Democraat). Bij de presidentsverkiezingen vorig jaar steunde Powell de Democratische kandidaat Joe Biden.