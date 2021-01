De overleden persoon die zondag aan het eind van de middag in het water bij het Wendelgoor in Almelo is aangetroffen, is een meisje van 14 jaar uit die plaats, meldt de politie.

Al enkele uren na de vondst van het lichaam, kon de politie twee personen aanhouden, één uit Almelo en één uit Wierden. Bronnen spreken van een zeer trieste zaak. Ook een van de verdachten zou minderjarig zijn. De politie wil niets kwijt over de achtergrond van en de relatie tussen de verdachten en het slachtoffer.