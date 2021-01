Ernst Kuipers: code zwart voorlopig niet aan de orde

Ziekenhuizen hoeven voorlopig niet te kiezen welke patiënten ze nog opnemen en wie niet. Het aantal opgenomen coronapatiënten is aan het dalen en blijft voorlopig ook dalen, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Eind januari liggen waarschijnlijk ongeveer 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen ruim 2600 nu en bijna 2900 vorige week.

Rond de jaarwisseling behandelden de ziekenhuizen veel opgenomen patiënten. Bovendien waren er veel positieve tests, ook al waren de lockdownmaatregelen toen al twee weken van kracht. "Dan moet je je voorbereiden op waar het naartoe gaat. Bij inroostering wil je een week vooruitkijken. Dan moet je rekening houden met verdere stijging", legt Kuipers uit. Intensivist Diederik Gommers waarschuwde toen dat ziekenhuizen eind januari zouden moeten kiezen welke patiënten nog de moeite waard zijn om te behandelen. Dat wordt code zwart genoemd.

Na die waarschuwingen begon het aantal besmettingen te dalen, en sinds ongeveer een week daalt ook de bezetting in de ziekenhuizen, ondanks een kleine opleving op maandag. Kuipers: "Met de huidige ontwikkelingen komen we niet in de buurt van zo'n situatie. Dat kan wel veranderen als de Britse variant zich meer verspreidt."

Druk op de ziekenhuizen

Ondanks de daling blijft de druk op de ziekenhuizen namelijk hoog, waarschuwt Kuipers. Er is weinig ruimte om een nieuwe golf patiënten op te vangen, en voorlopig is dus ook weinig ruimte om de lockdown te versoepelen. "We hebben drie keer een cruciaal moment gehad: half maart, half oktober en half december. Telkens zat er toen een knik omhoog in de bezetting. Half maart lagen honderd coronapatiënten op de intensive cares en stegen we tot ongekende hoogtes. Half oktober waren het er 300 en half december 500. Nu liggen 700 coronapatiënten op de ic's. Je kunt je niet een ombuiging van de curve veroorloven."

Bovendien zitten de coronacijfers ver boven het niveau waarop überhaupt de alarmbellen afgaan. Dat is de zogeheten signaalwaarde van de overheid, die na de eerste golf was ingesteld. Die grens wordt overschreden wanneer er 7 besmettingen op elke 100.000 inwoners zijn. Dat komt neer op ongeveer 1200 positieve tests per etmaal. De laatste tijd zijn er gemiddeld meer dan 7000 nieuwe gevallen per dag. Ook de ziekenhuisopnames spelen mee. Het alarmniveau staat op 40 ziekenhuisopnames per dag, maar al sinds september zijn er meer dan 100 opnames per dag. Ook intensive cares zitten nog ver boven de grens van 10 opnames per dag.