De vaccinatierace: deze landen gaan op kop

Zo ongeveer de hele wereld vraagt zich af: wat kunnen ze in Israël wel, wat we hier niet kunnen. Het land toont een ongekende voortvarendheid met vaccineren tegen het coronavirus. Gisteren waren er al bijna 2 miljoen Israëli’s ingeënt.

Dat komt neer op 21,38 doses per 100 inwoners. De nummer 2 volgt ver daarachter. Dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten met 11,8 doses per 100 mensen. Bahrein maakt de top drie compleet, maar ook het Verenigd Koninkrijk is lekker op stoom om de bevolking zo snel mogelijk in te enten. De Britten gaan extra hard, nu ook het Oxford/AstraZenecavaccin is goedgekeurd.

Israël begon op 19 december al met vaccineren en prikt dag en nacht door, waardoor zo’n 150.000 mensen per dag kunnen worden ingeënt. De uitrol is bijzonder succesvol vanwege een zeer goed zorgsysteem. Maar wat ook meespeelt is dat Israël al in een vroeg stadium een extra grote hoeveelheid van het Pfizervaccin bedongen heeft. Sommige andere landen kunnen simpelweg niet sneller, omdat ze geen doses geleverd krijgen.