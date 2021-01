Laatste slachtoffer van Trump: een geesteszieke vrouw

Nog net voor de komst van Joe Biden heeft Donald Trump er voor gezorgd dat Lisa Montgomery (52) met een injectie is gedood. Ze kreeg een dodelijke injectie in een gevangenis in Terre Haute, Indiana, nadat een uitstel van executie op het laatste moment was opgeheven door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Als laatste teken van Sterke Man had Trump de executie van 5 terdoodveroordeelden gelast, waaronder die van Lisa.

Montgomery (52) kreeg de doodstraf voor de moord op een zwangere vrouw. Ze wurgde haar slachtoffer en sneed vervolgens de foetus uit het lichaam. Het kind overleefde dat. Montgomery nam het kindje mee en probeerde het voor te doen alsof het haar eigen baby was, zeggen de aanklagers. De advocaten van Montgomery stellen dat hun cliënt is geboren met hersenschade en in haar jeugd het slachtoffer was van ernstig seksueel misbruik.

Het Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat Montgomery – gek of niet – mag worden gedood.