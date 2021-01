Een derde van de Belgen is van buitenlandse afkomst

In Belgie zijn bijna zeven op de tien inwoners Belgen met een Belgische achtergrond. Ongeveer een derde heeft een buitenlandse achtergrond. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische CBS. Iets meer dan één op de tien inwoners heeft geen Belgische nationaliteit.

De statistieken naar herkomst zijn gebaseerd op een aantal kenmerken: de eigen huidige- en eerst geregistreerde nationaliteit en de eerst geregistreerde nationaliteit van beide ouders. Op basis daarvan worden drie grote herkomstgroepen onderscheiden: Belgen met een Belgische achtergrond, Belgen met een buitenlandse achtergrond en niet-Belgen.

Op 1 januari 2020 was 67,9 procent van de bevolking Belg met Belgische achtergrond. In 2011 was nog 74,3 procent van het aantal inwoners Belg van Belgische afkomst.

Nederland

Ongeveer 4,2 miljoen Nederlanders, dat is 24,1 % van alle Nederlanders, had volgens het CBS op 1 januari 2020 een migratieachtergrond. Zij hebben ten minste één ouder die in het buitenland is geboren.

Ongeveer 75,9% van de Nederlanders heeft volgens deze definitie geen migratieachtergrond.