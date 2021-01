Oostelijk deel land nog glad door sneeuwresten

In de oostelijke helft van het land is het nog glad door sneeuwresten, bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. Dat melden Weer.nl en Weeronline. Zondagmiddag is het met de kou en gladheid gedaan en smelt het sneeuwdek geleidelijk weg.

Ongeveer ten oosten van de lijn Afsluitdijk - Utrecht - Tilburg komt nog gladheid voor. Halverwege de ochtend is het nog glad oostelijk van Leeuwarden - Zwolle - Arnhem en rond het middaguur verdwijnt als laatste de gladheid uit Twente, het oosten van Drenthe en het oosten van Groningen.

In het westen is de sneeuw al verdwenen en liggen de temperaturen ruim boven nul. De komende dagen vriest het niet meer en wordt het ronduit zacht met maximaal 12 graden. Daarbij valt flink wat regen en kan het stevig waaien,