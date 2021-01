Meisje (13) maakt eind aan haar leven na online seksfoto’s

Een 13-jarig meisje uit Amsterdam Zuidoost heeft afgelopen donderdag een einde aan haar leven gemaakt, nadat intieme beelden van haar waren verspreid via sociale media. Dat bericht Het Parool

De beelden waren doorgestuurd door enkele jongens met wie het meisje seks had gehad. Nadat haar moeder donderdagmiddag kennis had genomen van het filmpje, rende het meisje in paniek naar de achttiende verdieping van haar flat om naar beneden te springen.

Het meisje kwam terecht op het dak boven de entree. Buurtbewoners hebben daar bloemen neergelegd. Of er aanhoudingen zijn verricht is onduidelijk. De politie doet nog geen mededelingen over de zaak.