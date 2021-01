EU-voorzitter Michel: te vroeg voor ‘coronavaccinatiepaspoort’

Het is nog te vroeg voor een vrijgeleide voor tegen het coronavirus ingeënte reizigers binnen de Europese Unie, vindt de voorzitter van de Europese regeringsleiders. Voor zo'n 'coronavaccinatiepaspoort' zou kunnen worden ingevoerd, moeten eerst meer mensen een prik hebben gekregen. Anders dreigen scheve ogen, denkt voorzitter Charles Michel.

Griekenland pleit voor zo'n vaccinatiebewijs, in de hoop de voor de economie zo belangrijke toeristen weer te kunnen verwelkomen. De Griekse premier krijgt bijval van andere Zuid-Europese vakantielanden. De EU-leiders buigen zich donderdag op een nieuwe video-top over de strijd tegen de coronapandemie over het voorstel.

"Het is duidelijk in mijn ogen dat we meer mensen moeten vaccineren voordat de invoering van een coronavaccinatiepaspoort aan de orde zou zijn", zei voorzitter Michel van de raad van regeringsleiders en staatshoofden van de EU in de politieke talkshow Buitenhof. "Als we dat te vroeg zouden implementeren, zou men een gigantische frustratie provoceren in de Europa."