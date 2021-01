Hoe 11 landen aan de pandemie ontsnapten

Na bijna een jaar zijn er landen (of eigenlijk landjes) waar nog niemand besmet is.

Het zijn bijna allemaal eilanden in de Stille Oceaan die zich vroeg hebben afgesloten van de wereld. Bezoekers waren en zijn niet welkom.

De mensen leven, zonder gezichtsmaskers, sociale afstand of lockdowns – maar dat betekent niet noodzakelijk dat het leven daar idyllisch is. Op de meeste van de eilanden is toerisme een zeer belangrijke bron van inkomsten. Dus er is armoede.

Het gaat om Micronesië, Tokelau, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Palau, Pitcairneilanden, Tonga, Tuvalu en de Cook Eilanden

Op de grootste wonen bijna 120.000 mensen, op de kleinste ruim 1000.

Er is ook een groter land dat zegt 0 besmettingen te hebben: Turkmenistan. Geen van de 5 miljoen inwoners heeft Covid gehad, laat staan dat er iemand aan is overleden. Turkmenistan is coronavrij. Dat benadrukt president Gurbanguly Berdymuchammedov. Onder zijn verlichte bewind geen rare ziektes.

Er sterven wel opmerkelijk veel mensen aan longziektes.